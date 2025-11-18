Obbligo di laurea per l’amministratore, anche se condomino
Una proposta di legge depositata l’11 novembre chiede di istituire anche un albo al Mimit
I tempi sono ancora lunghi ma per i correttivi alla riforma del 2012 del condominio, ora c’è un testo da cui partire. Prima firmataria Elisabetta Gardini, l’atto 2692 è stato depositato l’11 novembre scorso alla Camera e ci sono altri parlamentari di maggioranza che hanno sottoscritto il testo tra i quali il presidente della VI Commissione finanze della Camera Marco Osnato.
Diversi i campi di intervento a partire dal ruolo dell’amministratore che si prevede debba essere iscritto in un elenco al ministero...
