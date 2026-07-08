Valorizzare il merito, dare voce alla qualità e tracciare la mappa delle migliori competenze sul territorio nazionale. Con questi obiettivi ha preso il via la fase di votazione pubblica per «100EC Eccellenze Condominiali», il progetto ideato e promosso da Benvenuti in Condominio.

Dal 1° luglio è attivo il modulo online che consente a condòmini, amministratori, aziende e professionisti di esprimere le proprie preferenze. «Il settore condominiale sta vivendo una profonda trasformazione tecnica, normativa e sociologica» – ha spiegato Giulia Nicora, direttrice di Benvenuti in Condominio. «Con ‘100-ec’ non vogliamo creare un semplice contest di popolarità, ma accendere un riflettore consapevole su chi, ogni giorno, opera con etica, trasparenza e spinta innovativa. Il voto della community è lo strumento per legittimare e premiare pubblicamente questo valore».