Revimm, società di revisione condominiale con oltre trenta sedi in Italia, annuncia in una nota che a breve tutte le sedi avranno a disposizione un software esclusivo, REViqo, il software proprietario di revisione condominiale, grazie ai modelli revisionali Revimm certificati.
«Il processo di industrializzazione della revisione condominiale vede in REViqo un punto di svolta», ha dichiarato Francesco Schena, fondatore di Revimm. «REViqo raccoglie tutta l’esperienza maturata grazie alle centinaia di...