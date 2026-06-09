Con la sentenza 11585/2026 del 28 aprile 2026, la II sezione civile della Cassazione risolve una questione ricorrente nel contenzioso condominiale: in presenza di infiltrazioni d’acqua da una terrazza a livello imputabili a più soggetti — conduttore-custode, locatore e condominio — il danneggiato può agire per il risarcimento integrale nei confronti di ciascuno. La divisione delle spese di manutenzione ex articolo 1126 Codice civile non opera a suo svantaggio ma attiene esclusivamente ai rapporti...
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