Nessun cartello per la telecamera privata anche se è installata su muro comune
Sono ammissibili se non ostacolano il pari uso e il decoro: devono essere però puntate solo sulla proprietà di chi le installa
In caso di installazione di videocamera di sorveglianza privata in un condominio, non occorre che vengano apposti cartelli di segnalazione. Lo precisa il Tribunale di Catania, sezione III civile, nella sentenza 4262/2025 secondo la quale, il privato può anche ancorare l’impianto sulle parti comuni, per come gli è riconosciuto dagli articoli 1102 e 1122 Codice civile purché, oltre alla comunicazione all’amministratore, sussistano precise condizioni. L’installazione non deve comportare modifiche d’...