In contesti condominiali è sempre più frequente la presenza di cancelli automatici, installati per una maggiore comodità nell’utilizzo degli spazi comuni, ma anche per esigenze legate alla sicurezza e alla limitazione di accesso nelle aree comuni a soggetti estranei. Negli ultimi anni attorno a questa tematica si è sviluppato un dibattito giuridico in merito alla natura di tale opera e alle maggioranze richieste per l’approvazione.

L’effetto sulle parti comuni

La questione principale ruota attorno alla distinzione tra innovazione...