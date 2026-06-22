L’ordinanza 7962 del 31 marzo 2026 segna un punto di notevole severità in materia di accertamenti catastali, consolidando un orientamento che riduce sensibilmente l’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione Finanziaria quando l’azione scaturisce da una procedura Docfa, (Documento Catasto Fabbricati), il sistema telematico dell’agenzia delle Entrate per dichiarare nuove costruzioni o variazioni di immobili esistenti. Il principio cardine espresso dai giudici di legittimità stabilisce che, ...
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