«Il fatto che chi avvia il giudizio abbia estratto copia di alcuni documenti non sana il vizio di un rendiconto che, strutturalmente, non rispetta i criteri legali di composizione e veridicità rilevati». È questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, con la sentenza 6941 del 4 maggio 2026 che pone in rilievo i vizi del rendiconto e ricorda i requisiti che la legge prescrive per la sua predisposizione.

I fatti

Nel caso trattato dal Tribunale romano, una condomina conveniva in giudizio il condominio ...