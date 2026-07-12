In relazione alle corrette modalità con le quali l’amministratore condominiale deve svolgere il mandato con rappresentanza che gli viene conferito dall’assemblea, si segnala la sentenza numero 548 resa dal Tribunale di Bolzano il 17 giugno 2026, che ha riepilogato, in modo sintetico, ma estremamente chiaro, i principi ai quali deve attenersi il gestore dell’altrui proprietà immobiliare, affinché possano dirsi rispettate la buona fede e la trasparenza che ne devono caratterizzare l’operato, in favore...
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