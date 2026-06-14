In materia di gestione condominiale un tema ricorrente e spesso oggetto di contestazioni tra amministratori di condominio e condòmini è l’eventuale sostituzione dei fornitori del condominio, come ad esempio l’impresa di pulizie o il manutentore.

Il nodo centrale riguarda l’estensione dei poteri dell’amministratore e, in particolare, la possibilità di procedere autonomamente al cambio dei fornitori senza una preventiva delibera assembleare.

I compiti dell’amministratore

L’amministratore di condominio è il soggetto incaricato a compiere...