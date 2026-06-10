L’amministratore di condominio gestisce l’edificio nell’interesse dei condòmini che lo abitano e, di conseguenza, si occupa anche della manutenzione delle parti comuni. Le parti comuni appartengono a ciascun proprietario e alcune di esse sono indispensabili per l’esistenza stessa dell’edificio, ad esempio le pareti esterni, il tetto, le fondamenta, le scale; altre invece sono legate al godimento delle unità immobiliari esclusive, ad esempio le grondaie o i canali di scarico, mentre, infine, altre...

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