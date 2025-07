L'arbitro assicurativo: le norme generali

La disciplina sull'arbitro assicurativo contenuta nel decreto del ministero delle imprese e del made in Italy 215 del 6 novembre 2024 (pubblicato sulla G.U. 6 del 9 gennaio 2025) è stata completata dalle disposizioni tecniche e attuative previste dal decreto ministeriale stesso, introdotte mediante il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025, emanato, come normativa secondaria, dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). In questa prima parte l'esame del provvedimento inizia con l'esposizione delle norme generali contenute nella prima parte del decreto ministeriale.