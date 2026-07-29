Una nota comunica che il 24 settembre 2026, dalle 14.30, presso l’Hotel dei Congressi di Roma, si terrà il seminario di studi gratuito dal titolo: «Fondamenti di contabilità condominiale: dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale» organizzato da Revimm | Revisori Condominiali.

Il seminario si pone un obiettivo preciso: passare dall’alfabetizzazione contabile funzionale a quella culturale. Conoscere l’evoluzione dei sistemi contabili dal medioevo ad oggi per comprenderne le ragioni e i bisogni ai quali, di volta in volta, la contabilità risponde, guardando al soggetto analizzato e ai suoi stakeholders. Un percorso comparativo che parte dalla contabilità in partita semplice, attraversa quella finanziaria autorizzatoria, passa dal sistema del reddito per poi arrivare allo statuto concettuale e metodologico della contabilità condominiale. Si tratta, quindi, di arrivare a comprendere fondamenti di contabilità condominiale dalla prospettiva critica quale momento antecedente necessario alla asettica conoscenza degli aspetti tecnici i quali, evidentemente, saranno comunque analizzati.

Il relatore unico sarà Francesco Schena, fondatore di Revimm.

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria al FORM DI REGISTRAZIONE

L’evento è valido anche ai fini dell’aggiornamento annuale dei revisori condominiali certificati UNI 11777:2020 ed è accreditato dall’associazione Rccf, Revisori Condominiali Certificati e Forensi.