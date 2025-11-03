Rendiconto: la nota sintetica esplicativa è particolareggiata
Si tratta di una vera e propria relazione che, nonostante sia priva di una sua simbologia schematica convenzionale per il caso del condominio, deve comunque risultare comprensibile ed esaustiva
La nota sintetica esplicativa della gestione concorre alla formazione del fascicolo di rendicontazione per effetto delle previsioni di cui all’articolo 1130-bis del Codice civile. Si tratta di un documento contabile di natura cosiddetta “narrativa” che conserva appieno tutte le caratteristiche di un elemento essenziale alla formazione del rendiconto. Infatti, la sua presenza al fascicolo è obbligatoria pena l’annullabilità della delibera che ha approvato quel rendiconto.
Come si presenta
