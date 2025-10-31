Il termine per l’impugnazione delle delibere non è derogabile dall’assemblea
Il disposto dell’articolo 1137 Codice civile è norma inderogabile e in quanto tale non è nella disponibilità dei condòmini
Un condòmino ha impugnato, congiuntamente e con un unico atto, ben 26 delibere, per vari motivi. Il Tribunale di Trento, con sentenza 352/2025, ha rigettato ogni domanda.
La convocazione dell’usufruttuario e del nudo proprietario
I motivi d’impugnazione consistevano nell’errore di convocazione e nel conseguente vizio relativo alle votazioni, poiché, per l’attore, espresse da soggetti non legittimati, essendo solamente il nudo proprietario a poter esprimere il voto. Sul punto, l’attore, in conseguenza della consegna della documentazione, avvenuta solo nell...