Il condomino delegato può esprimere anche voti opposti

La domanda

In occasione di un’assemblea, un condomino dà la delega a un altro condomino. Il delegato, su una delibera, vota a favore per conto proprio e vota contro per il delegante, riferendosi alle “istruzioni” da questi ricevute. In altre parole, il delegato ha espresso due voti (uno a favore della delibera e uno contro la medesima delibera). Pur tenuto conto che il voto contrario non ha influenzato l’esito della delibera, si chiede all’esperto se è corretto quanto accaduto.