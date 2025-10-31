Il condomino delegato può esprimere anche voti opposti
Ciascuna posizione si computa separatamente e confluisce nel calcolo delle maggioranze, senza che vi sia alcuna anomalia
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che ciascun condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, mentre l’articolo 1136 del Codice civile regola i quorum costitutivi e deliberativi, considerando il voto proporzionato al valore della proprietà. Inoltre, l’articolo 1105 del Codice...