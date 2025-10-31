L'esperto rispondeCondominio

Il condomino delegato può esprimere anche voti opposti

Ciascuna posizione si computa separatamente e confluisce nel calcolo delle maggioranze, senza che vi sia alcuna anomalia

di Smeralda Cappetti

La domanda

In occasione di un’assemblea, un condomino dà la delega a un altro condomino. Il delegato, su una delibera, vota a favore per conto proprio e vota contro per il delegante, riferendosi alle “istruzioni” da questi ricevute. In altre parole, il delegato ha espresso due voti (uno a favore della delibera e uno contro la medesima delibera). Pur tenuto conto che il voto contrario non ha influenzato l’esito della delibera, si chiede all’esperto se è corretto quanto accaduto.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025

L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che ciascun condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, mentre l’articolo 1136 del Codice civile regola i quorum costitutivi e deliberativi, considerando il voto proporzionato al valore della proprietà. Inoltre, l’articolo 1105 del Codice...

Correlati

L'esperto rispondeIl doppio limite alle deleghe nei condomìni oltre le 20 unità

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde