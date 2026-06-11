Con l’ordinanza 17651 del 3 giugno 2026, la seconda sezione della Cassazione precisa che la qualifica di parte comune ex articolo 1117 Codice civile può convenirsi anche a parti strutturalmente secondarie dell’edificio — un ingresso, un androne, un viale scoperto — purché risultino, al momento genetico del condominio, funzionali a un vantaggio complessivo delle unità immobiliari che compongono lo stabile. Non occorre che si tratti dell’unico accesso, né che il bene sia indispensabile in senso assoluto...
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