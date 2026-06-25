Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza 1444 del 2 giugno 2026 applica pedissequamente il principio di diritto affermato dall’ordinanza della Cassazione, sezione II, 15 gennaio 2025, numero 1002, secondo cui l’obbligo di comunicazione dei dati dei condòmini morosi previsto dall’articolo 63, comma 1, disposizioni attuative Codice civile grava sull’amministratore in proprio — e non nella sua qualità di rappresentante del condominio — configurando un’obbligazione legale di cooperazione posta direttamente...
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