La convocazione inviata senza rispettare i termini previsti rende annullabile la relativa delibera di Eugenia Parisi

L’avviso, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione

Il Tribunale di Pavia, con sentenza 501/23, ha accolto l’impugnazione di una delibera assembleare proposta perché il condominio aveva inviato la relativa convocazione, a mezzo pec, il giorno 8 aprile 2022, per l’assemblea fissata in prima convocazione il 12 aprile 2022 alle ore 00.00 e, in seconda, il 13 aprile 2022 alle ore 19.

Il termine legale per la convocazione

Nel caso in esame, non risultava rispettato il termine previsto dall’articolo 66, terzo comma, disposizioni attuative Codice Civile, secondo cui l’avviso di convocazione...