Le feritoie sul pavimento del cortile costituiscono modifica non innovazione

Non comporta esorbitanza dai limiti del potere conferito al condomino, l’apertura di feritoie sul pavimento del cortile comune per dare luce e aria ai propri scantinati (le cosiddette bocche di lupo) quando in concreto non risultino pregiudicati né la destinazione del cortile comune a svolgere la propria funzione di libero transito, illuminazione e attrazione nell’interesse collettivo né il pari uso degli altri condòmini né infine il diritto di comproprietà degli altri condòmini sul sottosuolo. La...

