Con ricorso per rito semplificato, alcuni condòmini hanno impugnato le delibere concernenti la nomina dell’amministratore condominiale, l’approvazione del bilancio consuntivo nella parte riguardante il costo di sostituzione di una caldaia e il calcolo delle spese per il consumo di acqua. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza 305/2026, preso atto della cessata materia del contendere circa l’approvazione del bilancio per sopravvenuta nuova delibera e con soccombenza virtuale, ha rigettato l’impugnazione...

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