Il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso ICI/IMU decorre dal giorno di versamento oppure da quello in cui è stata accertato il diritto alla restituzione, purché le somme indebitamente versate non si siano cristallizzate in precedenti avvisi di accertamento. Lo si desume dal principio di diritto stabilito nell’ordinanza n. 7507/2026 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Con ordinanza n. 7507/2026, poco nota nell’ambito della giurisprudenza commentata, la sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito in materia di ICI il seguente principio di diritto: “Il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 164, legge 296/2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell’immobile, quando il diritto alla restituzione derivi da tale...