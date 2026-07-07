L’amministratore di condominio, com’è noto, deve procedere con il recupero forzoso delle morosità entro sei mesi dalla chiusura del rendiconto a cui le morosità si riferiscono, in autonomia e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea. Ricordiamo allora quali sono i percorsi da seguire per una corretta gestione delle spese legali connesse a tali attività

Sollecito e spese legali extragiudiziali

In questo caso, le spese legali per il sollecito e la costituzione in mora inviati dall’avvocato del condominio al condòmino ...