La mancata approvazione del rendiconto non estingue il diritto al compenso dell’amministratore che trova il suo fondamento nel contratto di mandato. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto ha valore di riconoscimento di debito per le poste passive in esso specificamente indicate, compreso il compenso dell’amministratore. Una volta approvato il bilancio, il credito dell’amministratore diviene certo, liquido ed esigibile...
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