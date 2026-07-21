Il mancato avviso di convocazione, anche ad uno solo dei condòmini, vizia la formazione della volontà dell’assemblea, anche qualora l’eventuale presenza dissenziente del singolo condomino non convocato sarebbe stata numericamente irrilevante. Dunque, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione anche di un solo avente diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice. Lo conferma il Tribunale di Tivoli, sezione 4, nella sentenza 254 del 5 marzo 2026...
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