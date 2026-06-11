La casa è sempre all’ordine del giorno del dibattito pubblico, è al centro dell’attenzione dei mass media, è tema di confronto e scontro tra le forze politiche. Sono ancora nell’aria gli echi sollevati dal piano casa introdotto dal Decreto legge 66/2026. Augurandoci che il piano attuale porti i benefici del grandioso omonimo ideato da Amintore Fanfani nel 1949 dobbiamo nello stesso tempo rilevare che il settore edilizio è da tempo oggetto di attenzione normativa da parte dell’Unione europea e quindi...

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