La presenza dell’amministratore in l’assemblea non è obbligatoria, ma opportuna
In assenza, l’assemblea può essere rinviata o svolta con un sostituto
Quando si parla di assemblea condominiale si dà spesso per scontata la presenza dell’amministratore di condominio, ma a tal proposito è importante chiarire che, da un punto di vista normativo, non esiste alcuna norma vigente che faccia riferimento all’obbligo dell’amministratore di condominio di presenziare all’assemblea condominiale.
L’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea va convocata con cadenza annuale dall’amministratore ma riguardo l’obbligo...