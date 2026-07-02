Di recente su queste pagine abbiamo esaminato la problematica della delega che la parte in mediazione può rilasciare ad un terzo per farsi rappresentare nella procedura conciliativa (La delega nella mediazione). A quelle annotazioni si devono aggiungere adesso ulteriori considerazioni che sono espresse in un ultimo provvedimento giudiziale (Cass., ord. 24 aprile 2026, n. 10978) e che confermano, integrandoli, i contenuti delle precedenti decisioni giurisprudenziali.

L'ordinanza n. 10978/2026 trae ...

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