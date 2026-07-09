La Corte d’appello di Milano, con sentenza 1147 del 20 aprile 2026, trattando una questione relativa alla posa del cappotto termico sulla facciata dell’edificio condominiale e conseguente riduzione della superficie dei balconi, ha evidenziato la necessità di procedere ad un bilanciamento tra l’interesse dei singoli condòmini alla tutela del diritto di proprietà e quello collettivo al miglioramento energetico dell’edificio, ritenendo la sottrazione di 12 cm di superficie dei balconi giustificata dalla...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ