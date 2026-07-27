A sedici anni dall'entrata in vigore della legge 220 dell'11 dicembre 2012, che ha innovato la disciplina del condominio negli edifici aggiornando le disposizioni del codice civile risalenti al 1942, tracciamo un bilancio alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione che hanno contribuito a chiarire aspetti applicativi di particolare rilevanza.
Un'analisi della giurisprudenza più significativa consente di comprendere come la Riforma sia stata interpretata e adattata alle nuove esigenze...