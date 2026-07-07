La terrazza a livello che svolge funzione di copertura - anche solo in parte - dei vani sottostanti, pur costituendo elemento di pregio e pertinenza dell’appartamento cui si accede esclusivamente, è soggetta alla presunzione di condominialità prevista all’articolo 1117 del Codice civile, al pari del lastrico solare. Questa presunzione può essere vinta solo da uno specifico titolo (atto di divisione, atto di acquisto, atto di destinazione) che contenga una chiara ed espressa deroga al regime comune...
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