Lavori edili in condominio: quali sono gli orari e le regole da rispettare?
Eseguire dei lavori di ristrutturazione all’interno del proprio appartamento sito in condominio può causare disagi agli altri condòmini, proprio per questo è necessario rispettare le fasce orarie di silenzio ed effettuare i lavori nei giorni e negli orari stabiliti.
Per regolare tali situazioni ed evitare liti tra i vari condòmini, prima di iniziare i lavori nel proprio appartamento è bene tenere in considerazione alcuni aspetti.
Nessuna normativa esiste in materia
Innanzitutto è bene chiarire che non esiste una normativa nazionale che...