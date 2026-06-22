Soltanto i singoli condòmini sono legittimati ad impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei rappresentanti del supercondominio, non avendo tale potere né l’amministratore di condominio (privo del potere di agire per accertare l’illegittimità della costituzione del supercondominio), né il rappresentante di condominio in forza della delega conferita dalla assemblea, limitata alla sola partecipazione alle assemblee di cui all’articolo 67 disposizioni attuative Codice civile. È quanto precisa la...

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