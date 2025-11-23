Legittima la delibera che a maggioranza affida l’incarico di revisionare le tabelle

È legittima la delibera con la quale l’assemblea condominiale decide a maggioranza di affidare l’incarico a un tecnico di revisionare le tabelle millesimali. Lo ha precisato il Tribunale di Torino con la sentenza 3957, pubblicata l’8 settembre 2025, che ha analizzato i confini tra l’azione di impugnazione di una delibera disciplinata dall’articolo 1137 del Codice civile e l’azione di revisione delle tabelle millesimali prevista dall’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile e...

