Rifiuti, la spesa 2025 delle famiglie è salita a 340 euro (+3,3%)
La geografia della Tari: al Sud il costo medio è del 33% in più rispetto al Nord. A Catania l’importo arriva a 602 euro, tre volte più caro dei 169 di Cremona
La spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani è in salita rispetto all’anno scorso: secondo l’Osservatorio Prezzi&Tariffe contenuto nel Dossier Rifiuti di Cittadinanzattiva, pubblicato in anteprima dal Sole 24 Ore, nel 2025 una famiglia tipo (tre persone, residenti in un’abitazione di 100 metri quadrati) ha speso per la Tari 340 euro in media, +3,3% rispetto ai 329 euro del 2024. La somma include le imposte e le componenti perequative, l’ultima delle quali, la UR3a, è ...