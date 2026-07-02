Soddisfatta Confindustria. «Sono ben contento che partiamo, ci siamo. Noi vogliamo dare il nostro contributo» ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a poche ore dall’approvazione in Senato del Piano casa. Confindustria, indica il numero uno di viale dell’Astronomia, può contribuire «per dire anche quali sono quelle zone dove mancano le case» per i lavoratori e «dove c’è una concentrazione industriale di impresa che sta funzionando».

Positive anche le reazioni dei costruttori all...