Il dogma della rendicontazione finanziaria della Pubblica Amministrazione cede il passo al sistema contabile accrual, il metodo che registra i costi e i ricavi nel momento in cui maturano economicamente, indipendentemente da quando avviene l’effettivo incasso o pagamento. È questa la sintesi degli effetti della transizione contabile, voluta anche dal Pnrr, che tocca da vicino il mondo delle amministrazioni pubbliche.
Si tratta, in pratica, dell’adozione del modello contabile economico-patrimoniale...