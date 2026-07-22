Nell’attuale panorama legislativo non si rinviene alcuna autonoma previsione agevolativa specificamente destinata all’acquisto e alla messa in opera di zanzariere. Ciononostante, al ricorrere di stringenti presupposti tecnici, queste installazioni possono rientrare nell’ambito di applicazione delle detrazioni Irpef/Ires previste per gli interventi di riqualificazione energetica (il cosiddetto ecobonus), la cui disciplina è incardinata nell’articolo 14 del Dl 63/2013 e nell’articolo 1, commi 344-349...

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