Legittimo staccare il teleriscaldamento al moroso purché possa poi riallacciarsi

La morosità del condomino può portare l’amministratore fino al distacco di servizi essenziali condominiali. Ma fin dove può spingersi questa possibilità? E per metterla in atto è necessario che il professionista si rivolga al giudice per esserne autorizzato? Risponde a queste domande il Tribunale di Reggio Emilia, sezione 2, con una interessante sentenza, la numero 1007 di fine 2024.

I fatti

In discussione c’era la legittimità o meno di staccare il condomino moroso dal teleriscaldamento. La sentenza premettendo...