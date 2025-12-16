Un Durc irregolare non esime dal pagamento delle spese
Il condomino può solo eccepire l’inadempimento dell’amministratore al mandato conferitogli dall’assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 dicembre 2025
Va innanzitutto evidenziato che il Durc, ossia il documento unico di regolarità contributiva, è necessario sostanzialmente per tutti i lavori affidati in appalto, anche per quelli che vengono eseguiti svolti in un condominio, da quelli edilizi fino al servizio di pulizia (Cassazione, 4079/2022). Nello specifico, il Durc è il documento emesso su richiesta dall’Inps...