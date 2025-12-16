L'esperto rispondeCondominio

Un Durc irregolare non esime dal pagamento delle spese

Il condomino può solo eccepire l’inadempimento dell’amministratore al mandato conferitogli dall’assemblea

di Augusto Cirla

La domanda

Un Comune è proprietario di alcuni alloggi situati in un condominio, che ha un amministratore. Da un controllo, il Comune ha riscontrato irregolarità nel Durc (documento unico di regolarità contributiva) di questo soggetto. L’ente è comunque tenuto al pagamento delle spese condominiali? Inoltre, quali interventi può mettere in atto, nei confronti dell’amministratore condominiale, il Comune, che non detiene la maggioranza dei millesimi?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 dicembre 2025

Va innanzitutto evidenziato che il Durc, ossia il documento unico di regolarità contributiva, è necessario sostanzialmente per tutti i lavori affidati in appalto, anche per quelli che vengono eseguiti svolti in un condominio, da quelli edilizi fino al servizio di pulizia (Cassazione, 4079/2022). Nello specifico, il Durc è il documento emesso su richiesta dall’Inps...

