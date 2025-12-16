Privacy e poteri dell’assemblea: la Pdl 2692 introduce una nuova competenza deliberativa
La privacy non sarà più solo un adempimento tecnico in capo all’amministratore ma una materia di interesse assembleare
La proposta di legge 2692, presentata alla Camera dei deputati l’11 novembre 2025, segna un passaggio di particolare rilievo nel rapporto tra disciplina condominiale e protezione dei dati personali, introducendo una modifica che, per la prima volta, riconosce espressamente all’assemblea condominiale un potere deliberativo in materia di trattamento dei dati personali.
L’intervento più significativo sotto il profilo privacy è contenuto nell’articolo 6 della proposta, che modifica l’articolo 1136, quarto...