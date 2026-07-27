Il condominio d’estate può trasformarsi in una fonte di stress continuo, tra barbecue che durano fino a mezzanotte, musica a tutto volume e posti auto occupati. Da questi episodi - precisa una nota - scaturiscono spesso tensioni. Si stima che circa 6 milioni di italiani abbiano litigato almeno una volta con i vicini, e le cause vanno dai rumori molesti agli odori sgradevoli. Tuttavia, non sempre ci si confronta direttamente per risolvere il problema: solo il 9,8% discute direttamente con il vicino...

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