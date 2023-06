Lo schiamazzo e il disturbo acustico in condominio: tre recenti sentenze della Cassazione di Giulio Benedetti

Link utili Rumori, contro i Comuni class action dei condòmini

Procedibile di ufficio la rumorosità prodotta in “ritrovi”, luoghi esclusi dalla procedibilità a querela

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









L'attività rumorosa che disturba il riposo e le occupazioni dei condomini integra i reati degli articoli 660 e 659 Codice penale e la terza sezione della Cassazione è intervenuta in tale materia con tre recenti sentenze.

La sentenza 19072/2023

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava un soggetto per il reato di molestie o disturbo alle persone (articolo 660 Codice penale). Il condannato ricorreva al giudice di legittimità, lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché non indicava...