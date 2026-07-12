Un condomino opponeva un decreto ingiuntivo basato su una delibera condominiale che ripartiva alcune spese relative al mantenimento di parti comuni. In particolare, contestava l’addebito fattogli dall’amministratore per non avere egli legittimazione passiva rispetto alle spese in questione e, di contro, per non avere il condominio legittimazione attiva a richiederle. Il condomino, poi, evocava in giudizio tutti gli altri condòmini, ritenendoli litisconsorti necessari rispetto alla lite.
Il condominio scioltosi
Il complesso...