Di interesse, anche le prime decisioni della Corte di Cassazione sul fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ., la cui costituzione è stata elevata dalla legge 220/2012 a condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria o di innovazione dell'edificio (Cass., Sez. VI, sent. 25 maggio 2022 n. 16953 e Sez. II,, sent. 5 aprile 2023, n. 9388). Si tratta infatti di una norma a tutela dell'interesse collettivo e al corretto funzionamento della gestione...

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