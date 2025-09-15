Maxi risarcimento ai proprietari del deposito per l’impianto fognario inadeguato
Il condominio, quale custode, è stato condannato a versare 118mila euro e rifare l’impianto per negligenza nella manutenzione
Può costare cara la mancata manuntenzione dell’impianto fognario al condominio, se il proprietario dei locali del piano terra ha subito ingenti danni. Lo provano gli esiti del giudizio intentato a Palermo (sentenza 3347/2025 pubblicata il 13 agosto) da un condomino proprietario dell’unità immobiliare, ubicata al piano terra di un edificio residenziale di sette piani, da oltre un decennio, gravemente compromessa da fenomeni infiltrativi di umidità e da frequenti rigurgiti fognari, provenienti dalle...