Mediazione e impugnazione di delibera condominiale, decreto ingiuntivo richiesto dall’ex amministratore di condominio tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. Nel contributo di B. Marsili, «Il giudicato sulle domande di accertamento relative a beni demaniali», focus su Cassazione, Sezioni unite, 18 marzo 2026, n. 6346 che ha affermato che «la domanda volta all’accertamento della proprietà demaniale, o, al contrario, della proprietà privata di una determinata area, ovvero...
Riproduzione riservata Ⓒ