Bonus ristrutturazioni decisivi per l’efficienza: hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep (milioni di tonnellate petrolio equivalenti) nel periodo 2021–2025, confermandosi una leva chiave (circa il 52% dei risparmi complessivi nel periodo arrivano da qui). Tuttavia, nel 2025 arriva il conto dei tagli assestati a questi incentivi. Si osserva, così, un calo significativo (0,24 Mtep, -37% rispetto al 2024): il loro impatto si è contratto, insomma, di circa un terzo ed è lontanissimo dai ...

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