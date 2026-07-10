«L’Italia possiede già una straordinaria ricchezza abitativa. Prima di costruire nuove case, dobbiamo creare le condizioni perché quelle esistenti possano tornare a svolgere pienamente la loro funzione sociale. La piccola proprietà immobiliare non è il problema: è una parte fondamentale della soluzione.» Con queste parole il presidente nazionale dell’Uppi, Fabio Pucci, interviene sul Piano Casa del Governo, rilanciando il ruolo strategico della piccola proprietà immobiliare e chiedendo che l’Uppi...

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