Multiproprietà, sì all’arbitro solo se contrattato
Per la Cassazione la clausola-sbarramento è vessatoria se limita la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, in assenza di specifica trattativa
Quando nasce una controversia tra società costruttrice e multiproprietari, la clausola compromissoria contenuta nel regolamento della Comunione che obbliga a rivolgersi a un collegio arbitrale per risolvere le dispute è nulla, se non c’è stata una trattativa seria ed effettiva al momento della stipula dei contratti di compravendita. Questa clausola è considerata vessatoria in base a quanto previsto dal Codice del consumo, poiché limita i diritti dei multiproprietari di accedere alla giustizia ordinaria...
Scioglimento comproprietà improcedibile senza titolo urbanistico e conformità catastale
di Raffaello Stendardi - a cura di Assoedilizia